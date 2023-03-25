وصول أول دفعة من 65 ألف شنطة رمضانية ضمن «حياة كريمة» بكفر الشيخ

شهد اللواء عبد الغفار الديب، السكرتير المساعد، اليوم السبت، والشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف، والسيد مسلم، وكيل وزارة التضامن، والشيخ عطا بسيوني، وكيل مديرية الأوقاف، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وصول 1500 شنطة من وزارة الأوقاف للتضامن الاجتماعي، كدفعة أولى من بين 65 ألف شنطة خصصتها وزارة الأوقاف لمديرية أوقاف كفر الشيخ، لتوزيعها مديرية التضامن على الأسر الأولى بالرعاية والمستحقة بقرى ومدن المحافظة، ضمن مبادرة حياة كريمة.

شنطة رمضانية بمبادرة حياة كريمة في كفر الشيخ

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عبر بيان اليوم، أن ذلك يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة للأسر الأولى بالرعاية وفي إطار استعدادات وزارة الأوقاف لشهر رمضان المبارك، وإعلان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، توفير وتوزيع مليون شنطة سلع غذائية على الأسر الأولى بالرعاية تمول من مواردها الذاتية وتوزع في الأيام الأولى من الشهر الكريم، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ولوزير الأوقاف لتوفير المواد الغذائية للأسر الأولى بالرعاية.

شنطة رمضانية برعاية وزارة الأوقاف

يذكر أن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أنه تبدأ عملية التوزيع قبل بداية الشهر الكريم بنحو ثلاثة أيام، وسيتم توفير هذه السلع الغذائية بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية كما سيتم التوزيع بالتعاون والتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك فضلا عن كميات اللحوم التي ستكثف وزارة الأوقاف توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان المبارك.