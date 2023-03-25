الحماية المدنية تسيطر على حريق شقة سكنية في طنطا

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية، من إخماد حريق هائل شب داخل شقة سكنية، بقرية شوبر، إحدى قرى مركز ومدينة طنطا، دون خسائر في الأرواح البشرية، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق والتي قررت ندب خبراء المعمل الجنائي لمعرفة ملابسات الحريق.

إخطار بواقعة الحريق في طنطا

تلقى مأمور مركز شرطة طنطا، بلاغا من شرطة النجدة، يتضمن نشوب حريق داخل إحدى الشقق السكنية في قرية شوبر، إحدى قرى مركز ومدينة طنطا، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، وسيارات الإسعاف، وتم الدفع بسيارتين من المطافئ، وتمكنت من السيطرة على الحريق، وقبل امتدادا النيران إلى الأماكن المجاورة.

المعاينة الأولية

وتبين من التحريات الأولية التي قام بها ضباط مباحث مركز شرطة طنطا، أن الحريق في شقة سكنية بالطابق الثاني والتهمت النيران جميع محتويات الشقة بشكل كامل، ولم يسفر عن أي خسائر في الأرواح أو إصابات.

حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق في ملابسات الحريق، والتي قررت ندب خبراء المعمل الجنائي لمعرفة أسباب الحريق وتحديد القيمة النهائية للخسائر والتلفيات، والتأكد من وجود شبهة جنائية في الحريق من عدمه.