نفوق 2000 دجاجة في حريق مزرعة دواجن بالعياط

نشب حريق في مزرعة دواجن بقرية البليدة بدائرة القسم، ما أسفر عن نفوق 2000 دجاجة، وحُرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حريق في مزرعة

وتلقى اللواء محمد الشرقاوى مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارا من اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث، يفيد تلقيه بلاغ من عمليات النجدة بنشوب حريق بمزرعة دواجن بقرية البليدة بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال الشرطة إلى مكان الحريق.

وبالانتقال والفحص، تبين ان المزرعة مقامة على مساحة 700 متر ملك «جمال س»، 70 سنة، وأن الحريق على مساحة 200 متر، بسبب ماس كهربائي بتوصيلات الكهرباء، ونتج عنه تلفيات في المزرعة ونفوق 2000 دجاجة، وتم إخماد الحريق بمعرفة الحماية المدنية.

أقوال مالك المزرعة

وبسؤال مالك المزرعة، أيد ما جاء بالفحص ولم يتهم أحد بشيء، وحُرر محضر بالواقعة، وأحاله اللواء هشام ابو النصر مساعد الوزير لأمن الجيزة للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.