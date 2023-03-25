مي كساب: دوري في مسلسل جعفر العمدة كوميديا سوداء بسبب خطف ابني

كشفت الفنانة مي كساب عبر برنامج «في اللمة» على «شعبي إف إم» أن كل دور في مسلسل «جعفر العمدة» به تصاعد درامي، مشيرة إلى أن جميع الممثلين المشاركين في العمل فرحوا كثيرا بمجرد قراءة ورق العمل، والجميع راضي بأدوراه داخل المسلسل.

وعن دورها في مسلسل «جعفر العمدة»، تقول مي كساب عبر البرنامج الذي يقدمه عمرو أبو حمدة، أن دور «ثريا» في المسلسل وكثرة المزاح للشخصية عبارة عن كوميديا سوداء بسبب المأساة التي تعيش فيها وخطف ابنها.

مسلسل جعفر العمدة لا يركز على صراعات الزوجات

وأضافت أن أحداث المسلسل لا تركز على صراع الزوجات، مؤكدة أن هذا ليس الخط الأساسي لمسلسل «جعفر العمدة»، وأن هذا الصراع تحول إلى مواقف كوميدية في المسلسل، حيث أحافظ مع علاقتي مع الضرائر حتى لا تضيع هيبة جعفر العمدة.

أبطال مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان

مسلسل جعفر العمدة، من بطولة محمد رمضان، وهالة صدقي، ومنة فضالي، وزينة، ومي كساب، وإيمان العاصي وآخرين، وهو من تأليف مهاب طارق ومحمد سامي، وإخراج محمد سامي.