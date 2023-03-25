أحداث الحلقة 2 من مسلسل جعفر العمدة.. محمد رمضان ينجو من مكيدة منة فضالي

شهد مسلسل جعفر العمدة الحلقة 2 من بطولة الفنان محمد رمضان، الذي ينافس به طوال شهر رمضان الكريم، ويعرض يوميا عبر قناة «dmc»، تفاعلا كبيرا من الجمهور.

أحداث الحلقة الثانية من مسلسل جعفر العمدة

وشهدت الحلقة 2 من مسلسل جعفر العمدة، فشل الفنانة منة فضالي، التي تجسد شخصية زوجة محمد رمضان في وضع «عمل» أخذته من الدجال في الحلقة الأولى، تحت مخدة جعفر العمدة، وتقوم بابتلاع «العمل»، حتى لا يراه محمد رمضان، بعد أن استقيظ فجأة من النوم.

شهد مسلسل جعفر العمدة الحلقة 2، استنجاد الراقصة بجعفر حتى يُخرج سيف «أحمد داش» وابنتها «لمى كتكت» من قسم الشرطة، ليتواجهها مرة أخرى، ويتعامل سيف مع جعفر بطريقة حادة، في الوقت الذي لم يعتد فيه جعفر أن يعامله أحد بهذه الطريقة.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

مسلسل جعفر العمدة بطولة عدد كبير من الفنانين، أبرزهم محمد رمضان، إيمان العاصي، بيومي فؤاد، عصام السقا، منة فضالي، هالة صدقي، ومنذر رياحنة، طارق النهري، أحمد داش، لمى كتكت، مي كساب، إ من تأليف وإخراج محمد سامي.