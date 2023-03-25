إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة بطريق «مطروح - الإسكندرية»

أصيب 7 أشخاص بإصابات متفرقة في القسم إثر وقوع حادث انقلاب سيارة على طريق مطروح الإسكندرية الساحلي الدولي بالقرب من مدينة الحمام أمام قرية الشروق السياحية، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وجرى تقديم الإسعافات الأولية ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة النجدة اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

أسماء مصابي حادث طريق مطروح الإسكندرية

واستقبلت مستشفى الحمام المركزي مساء اليوم، مصابي حادث سيارة طريق الإسكندرية مطروح وهم محمد سعيد همام 26 سنة من العوايد مصاب بكدمات وسحجات في الجسم، وأحمد إبراهيم محمود 36 سنة من التل الكبير الإسماعيلية مصاب بكدمات وسحجات في الجسم، وأحمد محروس صلاح 22 سنة من دمنهور مصاب باشتباه كسر في الجمجمة وجروح متعددة في الوجه وجاري التنسيق لتحويله مستشفى أخرى، وعبد المجيد السيد حامد 53 سنة من الغربية مصاب بكدمات وسحجات في الجسم، ومحمود محمد السيد 26 سنة من كفر الدوار مصاب بكدمات وسحجات في الجسم، ومحمد عبد الرحمن أحمد 18 سنة من قنا مصاب بكدمات وسحجات في الجسم، ومحمد صبحي مهينة 18سنة من البحيرة مصاب بكدمات وسحجات في الجسم.

الشرطة تفحص الحادث

وانتقلت على الفور شرطة تأمين طريق مطروح الإسكندرية الساحلي الدولي إلى موقع الحادث وجار الفحص للتعرف على أسباب وقوع والكشف عن ملابسات ورفع تقرير شامل إلى جهات التحقيق.