بالأسماء.. إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة على طريق مطروح السلوم

أصيب 7 أشخاص بإصابات متفرقة في الجسم إثر وقوع حادث انقلاب سيارة على طريق مطروح السلوم، منذ قليل، وعلى الفور انتقلت سيارات الاسعاف الى موقع الحادث وتقديم الاسعافات الاوليه لهم، وجري إجبارهم من موقع الحادث إلى أقرب مستشفى، واخطرت شرطة النجدة اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

أسماء وحالات المصابين

واستقبلت، اليوم الأربعاء، مستشفى براني التخصصي، جميع مصابين حادث سيارة طرق مطروح السلوم وننشر الأسماء والحالات وهم كالتالي: «عمر موسي محمود 19 سنة من النجيلة، غيث قدورة كريم 38 سنة من مطروح، وأحمد زيدان إدريس 19سنة من النجيلة، وفارس فضل رمضان 21 سنة من براني، وأشرف يونس عبيد 22 سنة من مطروح، وأنور عون حسين 22 سنة من براني، وصلاح مساعد محمد 43 سنة من مطروح»، مصابين بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

الشرطة تفحص الحادث

وانتقلت شرطة تأمين طريق مطروح السلوم ومباحث قسم شرطة براني إلى موقع الحادث، وجار الفحص للتعرف على أسباب وقوعه، والكشف عن ملابساته ورفع تقرير لجهات التحقيق وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.