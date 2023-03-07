إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة نقل على طريق «مطروح- الإسكندرية»

أصيب 8 أشخاص في حادث انقلاب سياره نقل قبل كوبري «فوكة» على طريق «مطروح- الإسكندرية» الساحلي الدولي، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وجرى نقل جميع المصابين إلى أقرب مستشفى.

أسماء المصابين وحالاتهم

واستقبل مستشفى رأس الحكمة المركزي، اليوم الثلاثاء، المصابين في حادث سيارة على طريق مطروح الدولي، وهم كريم محمد ناصف، 17 سنة، من ملوي في المنيا، مصاب بكدمات متفرقه بالجسم ووضع تحت العلاج بالمستشفي وجاري استكمال عمل الفحوصات للمصاب، وعبدالله خليفه عبدالله، 25 سنة، من الشيخ فضل بمطروح، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وجروح بفروة الرأس، وسحجات متفرقة، وأحمد حمدي عياد، 24 سنة، من البحيرة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات بالوجه وسحجات متفرقة، وهاني رجب محمد، 29 سنة، من البحيرة، مصاب باشتباه كسر باليد اليسرى.

كما أصيب زايد خميس عبد النبي، 28 سنة، من البحيرة، بجروح بالوجه وكدمات متفرقة، ومحمد حمدي فوزي، 19 سنة، من أسيوط، مصاب باشتباه كسر بالكتف الأيمن والركبة اليمنى، وكريم ربيع عبد المقصود، 22 سنة، من البحيرة، مصاب بكدمة بالصدر واشتباه كسر بفقرات الرقبة واليد اليسرى، وصلاح مبروك أبو رية، 40 سنة، من كفر الدوار بالبحيرة، مصاب بجروح بالوجه وسحجات متفرقة.

معاينة موقع الحادث

وانتقلت شرطة تأمين طريق الإسكندرية مطروح الدولي ومباحث المرور إلى موقع الحادث، وجاري الفحص للتعرف على أسباب وقوعه والكشف عن ملابساته، ورفع تقرير شامل الى جهات التحقيق.