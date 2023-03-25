قناة القاهرة الإخبارية: ارتفاع عدد ضحايا إعصار مسيسيبي الأمريكية إلى 23 شخصا

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بارتفاع ضحايا الإعصار المُدمر الذي ضرب ولاية مسيسيبي في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 23 شخصًا على الأقل، إذ ذكرت وكالة إدارة الطوارئ في مسيسيبي أن 23 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم، وهناك عشرات الجرحى، و4 أشخاص في عداد المفقودين.

تحذيرات من الإعصار

وقالت وزارة شؤون الطوارئ في وقت متأخر، أمس الجمعة، إن عمليات البحث والإنقاذ جارية في مقاطعتي شاركي وهامفريز، فيما أصدرت الوكالة سلسلة تحذيرات من الإعصار في المقاطعات وبجميع أنحاء الولاية.

مصرع 13 شخصا في مقاطعة شاركي

وقال الحاكم تيت ريفز: «كثيرون يحتاجون إلى صلاتكم وحماية الله الليلة، لقد قمنا بتنشيط الدعم الطبي، وزيادة عدد سيارات الإسعاف وغيرها من معدات الطوارئ للمتضررين، البحث والإنقاذ نشط»، فيما لقي ما لا يقل عن 13 شخصًا مصرعهم في مقاطعة شاركي، وفقًا لما ذكرته شبكة «أي بي سي نيوز» الأمريكية.

وقال خوسيه واتسون، جندي دورية للطرق السريعة في مسيسيبي، إن شخصًا آخر مات في سيلفر سيتي بمقاطعة همفريز، فيما لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم في مقاطعة كارول، وتوفي شخصان في مقاطعة مونرو، كما ضربت العواصف الرعدية الولاية في وقت متأخر من يوم الجمعة بعد الإبلاغ عن الإعصار في نحو الساعة 8:50 مساءً.