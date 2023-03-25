«القاهرة الإخبارية»: مصرع شخصين وفقدان 9 في انفجار مصنع شوكولاتة ببنسلفانيا الأمريكية

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن شخصين لقيا حتفهما وفُقد تسعة آخرون، بعد وقوع انفجار في مصنع للشوكولاتة في ويست ريدينج بولاية بنسلفانيا الأمريكية، إذ تصاعدت ألسنة اللهب وأعمدة الدخان والغبار والحطام إلى السماء.

عمليات الإنقاذ لا تزال جارية في الموقع

وقال وين هولدن، قائد شرطة ويست ريدينج، في بيان مقتضب للصحفيين: «عمليات الإنقاذ لا تزال جارية في الموقع»، وظهر‬ تراكم الحطام في الشارع، مع استمرار اشتعال حريق واحد على الأقل بعد ساعات من الانفجار.

وقع الانفجار في مصنع شركة «آر.إم بالمر»، التي تقول على موقعها على الإنترنت إنها تصنع الحلوى منذ عام 1948 ويعمل لديها 850 شخصًا، وقال هولدن إن الانفجار دمر المبنى رقم 2 بالمصنع، وألحق أضرارًا بالمبنى رقم واحد، موضحًا أن سبب الانفجار لا يزال قيد التحقيق.