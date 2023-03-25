مراسل «القاهرة الإخبارية»: رئيس الوزراء الإسباني سيزور جمهورية الصين

قال سلامة عطا الله مُراسل قناة القاهرة الإخبارية من بروكسل، إنَّ أهم مخرجات قمة الاتحاد الأوروبي، التي انعقدت في العاصمة البلجيكية بروكسل خلال اليومين الماضيين، الموافقة على شراء مليون قذيفة مدفعية من (عيار 155 مليم)؛ من أجل إرسالها إلى أوكرانيا خلال عام، لكن اللافت في هذه القمة تغير اللغة الأوروبية تجاه الصين، خاصة أنهم بدأوا يبحثون عن عمق هذه المبادرة التي طرحتها بكين بشأن حلَّ الأزمة الأوكرانية.

عطا الله: رئيس الوزراء الإسباني سيزور جمهورية الصين

وأوضح «عطا الله» خلال رسالة على الهواء بقناة «القاهرة الإخبارية»، أنَّ رئيس الوزراء الإسباني، من المُقرر أن يذهب إلى جمهورية الصين ويبحث بشكل مباشر أبعاد المبادرة، ما يُشير إلى أن الأوروبيين لديهم الرغبة في تطوير الرؤية لدور الصين، كما أنه من المتوقع أن يزور الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ورئيسة المفوضية الأوروبية الصين الأسبوع الأول من شهر أبريل.

وأكد مُراسل «القاهرة الإخبارية» من بروكسل، أنَّ الأوروبيين يعتقدون أن تقاربهم مع الصين يمنع تقديم مساعدات إلى روسيا تمكنها من الإفلات من العقوبات، فالأوروبيون لا يمكنهم الاستغناء عن بكين، خاصة بعد دخولهم في واقع أزمات اقتصادية قوية وتظاهرات داخل بعض الدول والحكومات الهشة.