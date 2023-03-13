محلل سياسي يوضح مكاسب الجزائر من الاتفاقات الاقتصادية مع أوغندا

قال المحلل السياسي، أمين بلعمري، إن الاتفاقات الجديدة بين الجزائر وأوغندا تؤسس علاقات ثنائية أمتن بين البلدين على الصعيدين السياسي والاقتصادي بالنظر إلى البروتوكولات والاتفاقيات التي وقع عليها بين الرئيسين الجزائري والأوغندي.

وأوضح المحلل السياسي، خلال مداخلة عبر سكايب بشاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الاتفاقيات شملت العديد من القطاعات من أهمها الطاقة ومجالات مهمة أخرى، خاصة أن أوغندا حصلت على اتفاقات اكتشافات مهمة مؤخرا.

بحث فرص الاستثمار

وأضاف «بلعمري»: «في الغالب التعاون بدأ باتفاقيات أو بروتوكولات تفاهم ثم يتطور إلى التنفيذ، فالرئيس تبون أعلن عن سفر وفد رجال أعمال جزائري مهم لبحث فرص الاستثمار في هذا البلد الذي يشهد طفرة تنموية، وهذه الاتفاقيات والزيارة تؤسس لهذا التعاون وتنفيذه على أرض الواقع».

اتفاقية حول مجال الطاقة

وتابع: «أهم الملفات هو اتفاقية حول مجال الطاقة وهو الأمر المهم للغاية بالنسبة للجزائر، وهناك ملفات أخرى مهمة على الصعيد السياسي وليس الاقتصادي فقط، حيث تعاني الكثير من الدول الإفريقية العديد من القلاقل وحالات عدم الاستقرار، لذلك فمن المهم التعاون لإيجاد حلول إفريقية للمشاكل الإفريقية بعيدا عن أي تدخل أجنبي».