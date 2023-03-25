عرض الحلقة الثالثة من مسلسل رسالة الإمام على dmc بعد قليل

مسلسل رسالة الإمام الشافعي عمل ديني تاريخي من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يسرد ملحمة تاريخية ودينية عظيمة، بطلها الإمام الشافعي الذي يجسد دوره الفنان خالد النبوي، لذا ينتظر الكثيرون أحداث مسلسل رسالة الإمام الشافعي الحلقة 3، والتي من المقرر عرضها بعد قليل على قناة dmc، لمعرفة ما هو الجديد في سيناريو العمل.

مسلسل رسالة الإمام الشافعي الحلقة الثالثة

وعن موعد عرض الحلقة 3 من مسلسل رسالة الإمام الشافعي، تستعرض الوطن مواعيد عرض الحلقة على قنوات المتحدة، والتي من المقرر أن تُعرض اليوم السبت الموافق 25 مارس الجاري، على قناة «dmc» في تمام الساعة 6.30 مساء، بينما تعرض الحلقة على قناة «cbc» في تمام الساعة 12.15 صباحاً وقناة الحياة في تمام الساعة 10.45 مساء.

ﻣﺳﻠﺳل رﺳﺎﻟﺔ اﻹﻣﺎم اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ الحلقة الثانية

شهدت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل رسالة الإمام الشافعي، والتي عرضت بالأمس رحلة الإمام الشافعي إلى مصر بعد أن تعافت زوجته، التي ظهر فيها صاحبه في السفر يستفسر عن كيف لفقيه وعالم في الدين أن يأخذ علاجا لزوجته من راهب، ألا يوقعك هذا في حرج؟ ليأتي رد الإمام الشافعي عليه مستشهدا بآية قرآنية: (الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ۖ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ)، وتابع: (يا صديقي لقد أحل الله لنا طعامهم وأحل لهم طعامنا، فما بالك بالدواء! وقال تعالى أيضا (وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ).

ﻣﺳﻠﺳل رﺳﺎﻟﺔ اﻹﻣﺎم اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ ﺑطوﻟﺔ ﺧﺎﻟد اﻟﻧﺑوي

وتدور أحداث ﻣﺳﻠﺳل رﺳﺎﻟﺔ اﻹﻣﺎم الشافعي، الذي يجسد بطولته الفنان القدير ﺧﺎﻟد اﻟﻧﺑوي، في نهاية القرن الثاني وبداية الثالث الهجري حينما كانت الدولة المصرية تشهد تحزبات وتعصبات كبيرة للاستحواذ على السلطة، ووسط هذه الأجواء وصل الإمام الشافعي، إلى مصر ليساعدها بعلمه وخبراته في تجاوز المحنة.