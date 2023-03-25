مسلسل رسالة الإمام الحلقة 3.. الشافعي يلقي شعرا في حب مصر

مسلسل رسالة الإمام قدم في الحلقة الثانية التي عرضت أمس، ملحمة تاريخية ودينية عظيمة، بطلها الإمام الشافعي الذي جسد دوره الفنان خالد النبوي، لذا ينتظر الكثيرون أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 3، لمعرفة ما الجديد في حلقة اليوم.

أحداث وقصة مسلسل رسالة الإمام بطولة خالد النبوي

الحلقة الثانية من مسلسل رسالة الإمام، رصدت وقائع تاريخية مهمة، تعلقت أحداثها بالإمام الشافعي، في عام 800 ميلاديا، ودارت حول دخول الإمام مصر ليلقي في حبها شعرًا، ويتغزل بها، وهو ما ينتظر استكماله في مسلسل رسالة الإمام الحلقة 3.

وشهدت أحداث الحلقة 2 من مسلسل الإمام، اعتراض «الأحواف»، قافلة الأمير عبدالله بن العباس ابن موسى، ابن والي مصر، لتدور معركة بين الفريقين، ولكن قبل أن تبدأ المعركة بينهما يتدخل الإمام الشافعي، ليحاول منع القتال بين الفريقين، ليفترق الفريقان بالفعل.

مسلسل خالد النبوي رسالة الإمام

ودخل الإمام الشافعي مصر وألقى الشعر في حب مصر، قائلًا: «لَقَد أَصبَحَت نَفسي تَتوقُ إِلى مِصرِ، وَمِن دونِها أَرضُ المَهامَةِ وَالقَفرِ، فَوَاللَهِ لا أَدري أَلِلفَوزِ وَالغِنى، أُساقُ إِلَيها أَم أُساقُ إِلى القَبرِ».

مواعيد عرض مسلسل رسالة الإمام

ويعرض مسلسل الإمام بطولة خالد النبوي طوال شهر رمضان عبر قناة dmc الساعة 6:30 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6 صباحا والإعادة الثانية الساعة 11 صباحا، بالتزامن مع عرضه على شاشة قناة الحياة، ومنصة watchit، ويعرض على قناة cbc الساعة 11 مساءً.