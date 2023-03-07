الجيش الصومالي يتصدى لهجوم إرهابي على قاعدة تابعة له

تصدى الجيش الصومالي، وقوات الدروايش في ولاية «جوبالاند»، اليوم، لهجوم إرهابي فاشل شنّته عناصر مليشيات الخوارج على قاعدة القوات في منطقة «جناي عبدالله» الواقعة على بعد 60 كيلومترا من مدينة «كيسمايو».

وقال ضباط الجيش الصومالي، في بيان اليوم، أوردته وكالة الأنباء الصومالية، إنّهم «كبّدوا عناصر مليشيات الخوارج التي شنّت الهجوم الجبان، خسائر فادحة في الأرواح».

وأفشلت قوات الجيش محاولة مليشيات الخوارج بالسيطرة على المنطقة، وتلاحق، في الوقت الحالي، العناصر الفارة.