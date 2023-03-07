رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

الجيش الصومالي يتصدى لهجوم إرهابي على قاعدة تابعة له

كتب:

أ ش أ
02:31 م | الثلاثاء 07 مارس 2023
الجيش الصومالي

الجيش الصومالي

تصدى الجيش الصومالي، وقوات الدروايش في ولاية «جوبالاند»، اليوم، لهجوم إرهابي فاشل شنّته عناصر مليشيات الخوارج على قاعدة القوات في منطقة «جناي عبدالله» الواقعة على بعد 60 كيلومترا من مدينة «كيسمايو».

وقال ضباط الجيش الصومالي، في بيان اليوم، أوردته وكالة الأنباء الصومالية، إنّهم «كبّدوا عناصر مليشيات الخوارج التي شنّت الهجوم الجبان، خسائر فادحة في الأرواح».

وأفشلت قوات الجيش محاولة مليشيات الخوارج بالسيطرة على المنطقة، وتلاحق، في الوقت الحالي، العناصر الفارة.

اقرأ المزيد:

«الجيش الوطني الصومالي» يدك الإرهابيين ويستعيد «دار نعيم»

الجيش الصومالي يستعيد عدة مناطق بمحافظة باي من سيطرة حركة الشباب

الجيش الوطني الصومالي يشن عمليات عسكرية ضد حركة الشباب الإرهابية

الجيش الصومالي يستعيد قرى جديدة من حركة «الشباب» الإرهابية
بقلم أ ش أ