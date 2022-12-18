«الجيش الوطني الصومالي» يدك الإرهابيين ويستعيد «دار نعيم»

واصل «الجيش الوطني الصومالي»، عملياته ضد حركة «الشباب» الإرهابي في مناطق متفرقة من البلاد، مستمرا في استعادة مناطق كانت تحت سيطرت التنظيم المتطرف التباع لـ«القاعدة» المتشدد.

ولقى 50 من مسلحي حركة «الشباب» الإرهابية في عملية عسكرية مخططة في «إقليم شبيلي» وسط الصومال، وفقا لما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية.

وأعلن «الجيش الوطني» الصومالي، استعادة السيطرة على قرية «دار نعيم» كانت حركة «الشباب» الإرهابية، تتخذها قاعدة لها، وتدمير مواقع التنظيم المتطرف، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الوطنية الصومالية الرسمية «صونا».

استعادة مدينة «أدن يبالى» من حركة «الشباب» الإرهابية

وفي وقت سابق، نجح «الجيش الوطني الصومالي» بمساندة من العشائر المحلية في استعادة العديد من القرى الفاصلة بين إقليمي شبيلي الوسطى وهيران وسط البلاد وفي مقدمتها مدينة «أدن يبالى» التي كانت إحدى المناطق المهمة التي تسيطر عليها حركة «الشباب» الإرهابية منذ سنوات.

وكانت السلطات الأمنية في الصومال، اعلنت في وقت سابق، مقتل أحد كبار قادة حركة «الشباب» الإرهابية يدعى يوسف محمد جينجاب، في عملية بمنطقة جحاي وسط البلاد، في 15 ديسمبر الجاري، مشيرة إلى مقتل 87 آخرين من العناصر الإرهابية.

مقتل 3 من عناصر «الشباب» الإرهابية مسؤولون عن جمع الإتاوات

كما أعلن «الجيش الصومالي الصومالي»، في وقت سابق، مقتل 3 من عناصر حركة «الشباب» الإرهابية مسؤولون عن جمع الإتاوات، في عملية عسكرية بمنطقة «مقوكوري» بإقليم هيران وسط البلاد، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وفي 29 أكتوبر الماضي، لقى 121 شخصا مصرعهم وأصيب 333 في هجوم بسيارتين مفخختين وقع عند تقاطع مزدحم في العاصمة «مقديشو»، تبنته حركة «الشباب» الإرهابية، وفقا لما ذكرته شبكة «فرانس 24» الإخبارية الفرنسية.