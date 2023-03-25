15 نصيحة هامة للقيادة تحت الأمطار الغزيرة.. أبرزها ترك مسافة أمان

تقدم «الوطن» للقراء نصائح هامة للسائقين وقت القيادة تحت الأمطار الغزيرة ومن أهم النصائح وفق ما ذكره الخبير الأمني عبدالوهاب الراعي، إذ تتضمن ترك مسافة أمان كبيرة بين السيارات الأخرى لا تقل عن 10 أمتار في حالة السير بسرعة منخفضة.

وفيما يلي أهم نصائح القيادة وقت الأمطار الغزيرة وهي كالتالي:

- ترك مسافة الأمان الواجبة بين سيارتك وسيارات الآخرين، بحيث لا تقل عن 4 أمتار لكل 10 كيلومترات في السرعة من 40 - 50 مترًا، وبسرعة 100 كيلومترات.

- استخدام مساحات المطر لإزالة تجمع المياه على زجاج السيارة الأمامي والخلفي.

- السير بسرعات منخفضة، نظرا لنقص معامل الاحتكاك للطريق مع إطارات السيارة، نتيجة مياه الأمطار.

- مراعاة وجود تهوية جيدة داخل السيارة حتى لا تتكون شبورة مائية داخل السيارة.

- يجب مراعاة السير بسرعة تتناسب مع مسافة الرؤية التي تمكنك من التوقف الآمن.

- تجنب السير عكس الاتجاه، أو توجه السيارات للدورانات غير الشرعية، منعًا لوقوع الحوادث.

- عدم استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة.

- يجب استعمال الأضواء غير المبهرة ليلا أو نهارا.

- زيادة الانتباه أثناء القيادة في الظروف الجوية السيئة أي الأمطار الغزيرة.

- في حال وجود أعطال أو حوادث يُرجى الاتصال بأرقام الإغاثة المرورية 01221110000.

- تفادي الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل للسيارة حتى لا تنزلق السيارة في أي اتجاه.

- في حال اضطر الأمر الخروج أثناء سقوط الأمطار يجب التحكم في عجلة قيادة السيارات جيدًا، لأن سطح الطريق قد يكون زلقًا.

- عدم الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز.

- يجب استخدام الإشارات الدالة على الانحراف في الوقت المناسب، لتأمين مسارك ومسار الآخرين.

- مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التي أمامك، حتى تتمكن من الوقوف بأمان.