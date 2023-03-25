عرض الحلقة الثالثة من مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي بعد قليل

ينتظر قطاع كبير من الجمهور عرض الحلقة الثالثة من مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي، عبر شبكة تليفزيون الحياة، لا سيما بعد اصطدامها بأهالي قرية «تل شبورة» في الأيام الأولى من توليها منصب العمودية.

وتعرض الحلقة الثالثة من مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي، بعد قليل؛ إذ يُعرض العمل يوميا عبر شبكة تليفزيون الحياة في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً، أي بعد انتهاء صلاة التراويح مباشرة.

مواعید عرض مسلسل حضرة العمدة

كما ستُعرض الحلقة الثالثة من مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي، 3 مرات أخرى كإعادة؛ وذلك في الثانية والنصف صباحا، والعاشرة والنصف صباحا، والرابعة والنصف مساء.

أبطال مسلسل حضرة العمدة بطولة وفاء عامر

مسلسل حضرة العمدة يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين بجانب روبي؛ منهم سميحة أيوب، ومحمد محمود عبد العزيز، وأحمد رزق، ومحمود حافظ، وأحمد بدير، وإدوارد، وإيهاب فهمي ونهلة سلامة وآخرين، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب.

تردد القناة الناقلة لـ مسلسل حضرة العمدة

ويعرض مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي، عبر شبكة تليفزيون الحياة، على تردد 12206، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، معدل تصحيح الخطأ 5/6.