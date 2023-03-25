مسلسل حضرة العمدة الحلقة 3.. البحث عن هوية قتيل تل شبورة

يترقب قطاع كبير من الجمهور، عرض مسلسل حضرة العمدة الحلقة 3، مساء اليوم السبت، لاسيما بعد تصاعد الأحداث داخل قرية تل شبورة، التي تولت روبي عموديتها بشكلٍ رسمي، لمدة 5 سنوات.

وقد يحمل مسلسل حضرة العمدة الحلقة 3، وصول مديرية الأمن، لهوية قتيل قرية تل شبورة، الذي وقع ضحية أمام روبي، بعد توليها منصب العمودية بساعات قليلة، فضلًا عن محاولات بحث للوصول إلى الجناة، إذ أن تلك القضية تشغل بال الدكتورة صفية الفارس، لاسيما أنها تسببت لها في آلام نفسية حادة.

وتبدأ أحداث مسلسل حضرة المدة الحلقة 3، بمنع صفية الفارس، الدكتورة من إجراء عملية ختان لطفلة، خاصة أنها أبلغت أحد الضباط بمديرية الأمن، حيث إن هذا الأمر يعد جريمة يعاقب عليها القانون.

مواعید عرض مسلسل حضرة العمدة

مسلسل حضرة العمدة الحلقة 3، يعرض عبر شبكة تليفزيون الحياة، في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً، أي بعد صلاة التراويح مباشرة، كما يُعاد 3 مرات أخرى، عبر القناة نفسها، الإعادة الأولى في تمام الساعة الثانية والنصف صباحًا، والساعة العاشرة والنصف صباحا، والساعة الرابعة والنصف من مساء اليوم التالي.

تردد القناة الناقلة لـ مسلسل حضرة العمدة

ويعرض مسلسل حضرة العمدة الحلقة 3، عبر شبكة تليفزيون الحياة، التي تأتي على تردد 12206، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، معدل تصحيح الخطأ 5/6.

أبطال مسلسل حضرة العمدة بطولة وفاء عامر

عدد كبير من الممثلين يشارك في بطولة مسلسل حضرة العمدة، على رأسهم روبي، وأحمد رزق، وسميحة أيوب، وأحمد بدير، وإيهاب فهمي، ومحمود عبد المغني، ومحمد محمود عبد العزيز، ومحمود حافظ، ونهلة سلامة وآخرين، ومن تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب.

أحداث وقصة مسلسل حضرة العمدة

أصيبت روبي بحالة نفسية شديدة، خلال الحلقات الأولى من مسلسل حضرة العمدة، بسبب وفاة زوجها أمام عينيها، خلال ممارسة الرياضة، بعد إصابته بأزمة قلبية مفاجئة، فيما لجأت إلى طبيبة نفسية لمساعدتها في تغيير حياتها، خاصة وأنه جرى تشخصيها بـ«التروما»، أي التعرض لضغط نفسي حاد، مرتبط بحدث أو حادث، يفوق قدرة الشخص على التحمل.