شهدت منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، تساؤلات عدة، حول مواعید عرض مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي الحلقة 3 والقنوات الناقلة، خصوصاً بعد انتقال «صفية الفارس» إلى قرية تل شبورة، وتوليها منصب العمودية رسميًا.

مواعيد مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي

وتأتي مواعید عرض مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي الحلقة 3 والقنوات الناقلة، يوميًا في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً، عبر شبكة تليفزيون الحياة، فيما يُعاد عرضه 3 مرات على مدار اليوم.

مواعید إعادة عرض مسلسل حضرة العمدة

وبخصوص الإعادة، جاءت مواعید عرض مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي الحلقة 3 والقنوات الناقلة، على قناة الحياة في تمام الساعة الثانية والنصف صباحًا، والساعة العاشرة والنصف صباحًا، والساعة الرابعة والنصف مساء اليوم التالي.

تردد القناة الناقلة لـ مسلسل حضرة العمدة

وكشفت شبكة تليفزيون الحياة، التردد الخاص بها، قبل أيام من عرض مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي الحلقة 3، وهو 12206، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، معدل تصحيح الخطأ 5/6.

أحداث وقصة مسلسل حضرة العمدة

ويطل محمد محمود عبد العزيز، على جمهوره في مسلسل حضرة العمدة، بطولة روبي في رمضان 2023، بشكل جديد، حيث يظهر بدور سلفي، صاحب سنتر تعليمي، ويرفض أن تتولى صفية الفارس منصب العمودية، ومن المقرر أن تكشف الحلقات المقبلة عن طبيعة علاقتهما وموقفه من الخلافات والصراعات.

أبطال مسلسل حضرة العمدة بطولة وفاء عامر

مسلسل حضرة العمدة، من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب، وهو من بطولة روبي، ومحمد محمود عبد العزيز، ومحمود عبد المغني، وأحمد رزق، وأحمد بدير، وسميحة أيوب، ودينا، ووفاء عامر وآخرين.