يتطلع قطاع كبير من الجمهور لمعرفة مواعید عرض مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي على قناة الحياة في رمضان 2023، لا سيما بعد تصاعد الأحداث بشكلٍ كبير خلال الحلقتين الأولى والثانية، لتبدأ الصراعات بين بعض العائلات في قرية تل شبورة.

مواعید عرض مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي على قناة الحياة في رمضان 2023

وتأتي مواعید عرض مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي على قناة الحياة في رمضان 2023، يومياً عقب انتهاء صلاة التراويح على الفور والتي تنقلها القناة أيضا، حيث سيُعرض المسلسل في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً.

مواعید عرض مسلسل حضرة العمدة.. الإعادة

أما بخصوص الإعادة، فستكون مواعید عرض مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي على قناة الحياة في رمضان 2023، في تمام الساعة الثانية والنصف صباحاً، كما يعرض مرة ثانية في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً، والإعادة الثالثة والأخيرة في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا.

تردد القناة الناقلة لـ مسلسل حضرة العمدة

ونوهت شبكة تليفزيون الحياة، عن التردد الجديد، كونها القناة الناقلة لمسلسل حضرة العمدة بطولة روبي في رمضان 2023، وهو 12206، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، معدل تصحيح الخطأ 5/6.

أبطال مسلسل حضرة العمدة بطولة وفاء عامر

مسلسل حضرة العمدة، يجمع روبي، بعدد كبير من الفنانين منهم وفاء عامر، وسميحة أيوب، ودينا، وأحمد بدير، وإيهاب فهمي، ومحمد محمود عبد العزيز، ومحمود حافظ، ومحمود عبد المغني، ونهلة سلامة، وحسام داغر وآخرين، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج إبراهيم عيسى.

أحداث وقصة مسلسل حضرة العمدة

وتجسد روبي، خلال أحداث مسلسل حضرة العمدة في رمضان 2023، شخصية صفية الفارس، أستاذ علم النفس في الجامعة الأمريكية، والتي يتوفى زوجها بعد إصابته بأزمة قلبية فجأة، ليظهر ابن عمها فجأة بعد سنوات طويلة من الغياب، ليرشحها لتولي منصب عمودية قرية تل شبورة، وهو الأمر الذي تستجيب له بعد فترة طويلة من الإقناع، لتواجه العديد من المشاكل والصراعات خلال الأحداث.