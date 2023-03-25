شهدت أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 2 بطولة روبي في رمضان 2023، العديد من الخلافات والصراعات، خصوصًا بعد الإعلان رسميًا عن تولي الدكتورة صفية الفارس، التي تُجسد شخصيتها روبي، منصب عمودية قرية تل شبورة.

وحملت أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 2 بطولة روبي في رمضان 2023، بمحاولات خطيب مسجد القرية، لحث الأهالي على إبداء رفضهم لتولي الدكتورة صفية الفارس، الشخصية التي تجسدها روبي، منصب عمودية القرية، خصوصًا وأن هذا المنصب مقتصرًا على الرجال فقط، منذ نشأة القرية.

مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي

ويحاول أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 2 بطولة روبي في رمضان 2023، أحمد بدير بالتعاون مع إدوارد، لعمل حملات إلكترونية على منصات التواصل الاجتماعي خلال الحلقات المُقبلة، لتشويه صورة الدكتورة صفية الفارس، كونها استحوذت على منصب العمودية منهم.

مواعید عرض مسلسل حضرة العمدة

ويُعرض مسلسل حضرة العمدة، يوميًا عبر شبكة تليفزيون الحياة في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً، كما يعاد في تمام الساعة الثانية والنصف صباحًا، وكذلك الساعة العاشرة والنصف صباحًا، وأخيرًا يعرض في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا، بينما يعرض حصريا عبر منصة واتش إت.

تردد القناة الناقلة لـ مسلسل حضرة العمدة

وتأتي قناة الحياة الناقلة لمسلسل حضرة العمدة في رمضان 2023، على تردد 12206، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، معدل تصحيح الخطأ 5/6.

أحداث وقصة مسلسل حضرة العمدة

وظهرت وفاء عامر، خلال أحداث مسلسل حضرة العمدة، وهي ترفض إسناد منصب العمودية إلى صفية الفارس، باعتبارها امرأة، بينما هذا المنصب مقتصر على الرجال فقط، فيما تتزوج من محمد مهران الذي يصغرها بسنوات طويلة.

أبطال مسلسل حضرة العمدة بطولة وفاء عامر

مسلسل حضرة العمدة، يشهد التعاون الثاني بين المخرج عادل أديب وشركة فنون مصر، بعد تجربتهما في مسلسل نقل عام، والعمل من تأليف إبراهيم عيسى، وبطولة روبي، وسميحة أيوب، ومحمود عبد المغني، وإدوارد، ومحمد محمود عبد العزيز، ووفاء عامر، ومحمود حافظ، ومحمد مهران وآخرين.