«الوطني الفلسطيني»: طرح الاحتلال عطاءات لبناء وحدات استيطانية جريمة

قال المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم السبت، إن طرح الاحتلال الإسرائيلي عطاءات لبناء مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة فى القدس وبيت لحم جريمة مخالفة لكل القرارات الدولية.

وأضاف المجلس، في بيان صحفي، أن حكومة اليمين الفاشية تسابق الزمن لتغيير هوية القدس العربية الإسلامية وطابعها التاريخي وتهويد المدينة وفصلها عن محيطها.

حكومة اليمين الفاشية تسابق الزمن لتغيير هوية القدس العربية

ودعا المجلس المجتمع الدولي، إلى اتخاذ خطوات تتجاوز الإدانة وتدل على جدية الموقف الدولي بفرض عقوبات على هذا الكيان بحكم أن الاستيطان جريمة إنسانية وانتهاك للمواثيق والقرارات الدولية.