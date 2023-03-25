أسعار السلع بمعارض أهلا رمضان في البحر الأحمر 2023.. 6 أماكن

تشهد معارض أهلا رمضان 2023 توافد عدد كبير من المواطنين خلال شهر رمضان حيث توافر السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين لوجود 6 معارض بمدن البحر الأحمر لتوفير السلع للمواطنين بسعر مناسب، ولذلك نعرض لكم أسعار السلع بمعارض أهلا رمضان في البحر الأحمر 2023.

أسعار السلع بمعارض أهلا رمضان في البحر الأحمر 2023‪

أشار أحمد الدقاق مدير الرقابة التجارية بالبحر الأحمر لـ«الوطن» إلى أن أسعار السلع بمعارض أهلا رمضان في متناول الجميع حيث سعر كيلو اللحمة 225 جنيها، 22‪ وسعر الفرخة المجمدة 73 جنيها وزن كيلو و200 جرام وسعر كيلو الدقيق العدس 45 جنيها والمكرونة 23 جنيها والأرز 15 جنيها والسكر 15 جنيها والزيت 35 جنيها

السلع بأسعار مخفضة في معارض أهلا رمضان بالبحر الأحمر

كشف المهندس ربيع إسماعيل وكيل وزارة التموين بالبحر الأحمر أن أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية في معارض أهلا رمضان تشهد تخفيض بنسبة تترواح بين 20 إلى 30% تحت رقابة الرقابة التجارية بتموين البحر الأحمر لافتا إلى توفير السلع للمواطنين بسعر مناسب وجودة عالية، تحت إشراف وزارة التموين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.