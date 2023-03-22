توفير «شنط» للسلع الأساسية بـ95 جنيها في معارض «أهلا رمضان» بالإسماعيلية

أعلنت الغرفة التجارية في الإسماعيلية توفير «شنطة رمضان» داخل معارض «أهلاً رمضان» بتخفيضات تصل إلى 40%، بالتزامن مع الشهر الكريم.

وقال المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية في الإسماعيلية في تصريحات لـ«الوطن»، إنه جرى تجهيز 3 آلاف «شنطة رمضان» بسعر 95 جنيهًا بدلاً من 135 جنيهًا تحتوي على السلع الأساسية.

محتويات شنطة رمضان

وقال إيهاب زهدي أمين صندوق الغرفة التجارية في الإسماعيلية إن الشنطة تحتوي على «2 كيلو أرز معبأ ممتاز، سعر الكيلو 15 جنيهًا و 2 كيس سكر ممتاز، بـ15 جنيها للكيلو، وزجاجة زيت خليط 700 مم بسعر 35 جنيها».

وقال أحمد منصور وكيل وزارة التموين إنه تم توزيع 1000 شنطة على زوار المعرض من المواطنين خلال الساعات القليلة الماضية، وسيجري ضخ كميات جديدة في الساعات المقبلة.

ووجه المهندس أحمد عثمان، اللجنة المشكلة من الغرفة التجارية بالإسماعيلية بمتابعة الأسعار داخل وخارج المعرض ومقارنتها طوال شهر رمضان المبارك، والاهتمام بتكثيف عروض الأسعار، لرفع العبء عن كاهل المواطنين، وتوفير كافة السلع الاستراتيجية والتموينية بالمعرض.