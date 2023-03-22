أسعار السلع في معارض أهلا رمضان بالدقهلية.. تخفيضات تصل لـ35%

شهدت أسعار السلع في معارض أهلا رمضان بالدقهلية انخفاضا ملحوظا، وصلت نسبته إلى 35% للمواد الغذائية، مما أوجد إقبالا كبيرا عليها من قبل المواطنين، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضبط الأسعار، ومراقبة الأسواق، وبيع السلع بأسعار مناسبة.

أسعار السلع في معارض أهلا رمضان بالدقهلية

وأكد السيد دائرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أن التخفيضات على أسعار السلع في معارض أهلا رمضان بالدقهلية تصل لنحو 35%، مما تسبب في إقبال المواطنين عليها، مشيرا إلى أن كل سلعة من السلع مدون عليها سعرها، والجمهور يشتري بنفس الأسعار المعلنة، وجميع المعارض عليه رقابة شديدة علي الجودة والأسعار.

أسعار الزيوت والأرز والبيض في معارض أهلا رمضان

ورصدت عدسة «الوطن» أسعار السلع في أهلا رمضان 2023، حيث يبدأ سعر كيلو الأرز من 15 جنيها، وزيت خليط 800 ملي 35 جنيها، والسكر 15 جنيها للكيلو، وسعر كيلو اللحوم 150 جنيها، وطبق البيض الأحمر 100 جنيه، والأبيض 92 جنيها، والبلدي 105 جنيهات.

أسعار الياميش في معرض أهلا رمضان

وفيما يخص أسعار ياميش رمضان، بلغ سعر قمر الدين المصري 15 جنيها، والسوري 40 جنيها، والزبيب المصري 40 جنيها، والإيراني 80 جنيها، والقراصيا 180 جنيها، والمشمشية مقاس 6 بـ180 جنيها، والتين المجفف 35 جنيها، والترمس الحلو 38 جنيها، والبلح الصعيدي 29 جنيها، والبلح الأسواني بين 28 و31 جنيها، وبلح سكوتة بين 30 و33 جنيها.

أسعار الأرز والبقوليات في معرض أهلا رمضان

ويتراوح سعر الأرز البسمتي بين 38 و52 جنيه للكيلو الواحد، والباكستاني 40 جنيها، واللوبيا من 44 وحتى 52 جنيها، وسعر الفول البلدي يتراوح من 26 حتى 30 جنيها للكيلو، والحمص 55 جنيها، والبرغل والفريك المستورد 24 جنيها، والمكرونة 400 جرام 8 جنيهات، والدقيق 17 جنيها.