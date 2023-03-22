أسعار السلع الغذائية في معارض أهلا رمضان 2023.. انخفاض الياميش والعصائر

تنخفض أسعار السلع الغذائية في معارض أهلا رمضان 2023 والتي تستمر حتى نهاية شهر رمضان الكريم، وفي جميع فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية أيضا، بنسبة تخفيضات وصلت إلى 30% على بعض السلع و50% على سلع أخرى طبقا لما أقرته وزارة التموين والتجارة الداخلية.

أسعار السلع الغذائية في معارض أهلا رمضان 2023

وجاءت أسعار السلع الغذائية في معارض أهلا رمضان 2023 والتي شهدت انخفاضا ملحوظا، وهي اللحوم والدواجن والزيوت والأرز والسكر والمكرونة بأنواعها، فضلا عن البقوليات والياميش والمعلبات والأغذية والمعلبات المحفوظة والدقيق والخضروات والفواكه والأسماك التي ضختها وزارة التموين، من إنتاج شركات التموين وفروع الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

أسعار اللحوم والدواجن

وتشهد معارض أهلا رمضان 2023 ضخا مكثفا للحوم والدواجن بسبب تزايد إقبال المواطنين على شرائها، وتأتي أسعارها كما يلي.

- دواجن برازيلي مجمدة سعر الكيلو 65 جنيها.

- دواجن محلي مجمدة الكيلو بسعر 65 جنيها.

- كيلو اللحم السوداني الطازجة 165 جنيها.

- كليو اللحم البلدي من 180 إلى 190 جنيها.

أسعار الزيت والسكر والأرز

- زيت الشرق 800 مللي بسعر 35 جنيها بدلا من 47 جنيها.

- زيت مالي 900 مللي بسعر 52 جنيها بدلا من 60 جنيها.

- زيت خليط كوكي بسعر 49 جنيها بدلا من 57 جنيها.

- زيت 5 لترات بونو 250 جنيها بدلا من 290 جنيها.

- سكر أبيض حر وزن 1 كيلو بسعر 14.5 جنيه بدلا من 18 جنيهًا.

- أرز مصري عريض وزن 1 كيلو 14.5 جنيه بدلا من 18 جنيها.

- أرز مصري عريض وزن 1 كيلو بسعر 18.5 جنيه بدلا من 22 جنيها.

- أرز مصري كامولينو عريض وزن 5 كيلو بسعر 90 جنيها بدلا من 100 جنيه.

- مكرونة سائبة بسعر 17 جنيها بدلا من 18 جنيها.

- مكرونة وزن 500 جرام بسعر 9 جنيهات بدلا من 10.5 جنيه.

أسعار الياميش والمكسرات

- كيس قمر الدين الشلال 400 جرام بسعر 62 جنيها.

- كيس قمر الدين الأسطورة 400 جرام بسعر 45 جنيها.

كيس تين مجفف 300 جرام بسعر 60 جنيها.

- علبة مشمشة تركي 250 جرام بسعر 80 جنيها.

- قراصيا بلغاري 250 جرام بسعر 60 جنيها.

- عين جمل مقشر أمريكي 250 جرام بسعر 81 جنيها.

- لوز مقشر أمريكي 250 جرام بسعر 70 جنيها.

- زبيب أبيض بناتي 500 جرام بسعر 27.50 جنيه.

- تمر هندي بالبذر 300 جرام بسعر 40 جنيها.

- فول سوداني بوزن الكيلو بسعر 42.50 جنيه.

أسعار المشروبات والعصائر

- شربات ورد بلاستيك وزن 835 جرام بسعر 17.5 جنيه بدلا من 21 جنيها.

- شربات فراولة بلاستيك وزن 835 جرام بسعر 17.5 جنيه بدلا من 21 جنيها.

- شربات فراولة وزن 815 جرام بسعر 17.5 جنيه بدلا من 21 جنيها.

- شربات ورد وزن 815 جرام بسعر 17.5 جنيه بدلا من 21 جنيها.

- شراب كركديه طبيعي وزن 825 جرام بسعر 19.5 جنيه بدلا من 23.5 جنيه.

- شراب تمر هندي طبيعي وزن 825 جنيه بسعر 27 جنيها بدلا من 33.5 جنيه.

- شراب خروب طبيعي وزن 825 جنيه بسعر 26 جنيها بدلا من 31.25 جنيه.