هزة أرضية تضرب شمال غرب حلب في سوريا

أعلن المركز الوطني السوري للزلازل، اليوم السبت، وقوع هزة أرضية بقوة 3.1 على مقياس ريختر شمال غرب حلب بـ65 كيلومترًا.

وأوضح المركز، وفق إعلان على صفحته على «فيس بوك»، أن الهزة سجلت في تمام الساعة الـ 3 و55 دقيقة بعد الظهر، وفقا لما نقلت وكالة الأنباء السورية في نبأ عاجل.

34 هزة في 24 ساعة

وكان المركز الوطني لرصد الزلازل في سوريا، أعلن أمس أن عدد الهزات الأرضية التي سجلت منذ الخميس وحتى صباح الجمعة بلغ 34 زلزالًا، تراوحت شدتها من ضعيفة إلى متوسطة.

وحسب وكالة الأنباء السورية «سانا»، ذكر المركز أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالى سجلت 4 هزات فى اللاذقية، إحداها شمال المحافظة بـ 58 كيلومترًا، وأخرى فى البحر المتوسط شمال غرب اللاذقية بـ 50 كيلومترًا، والثالثة شمال غرب المحافظة بـ 45 كيلومترًا، والرابعة جنوب غرب اللاذقية بـ 33 كيلومترًا، كما سجلت هزة جنوب إدلب بـ 46 كيلومترًا.