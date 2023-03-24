استكمال عملية «الفارس الشهم 2» لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا

قالت هدير صبري مراسلة القاهرة الاخبارية في دبي، إن إعلان دولة الإمارات عن تقديم الذكاة الرمضانية لمتضرري الزلزال في سوريا يعود إلى أن الإمارات هي الدولة الداعمة لعدد كبير من الدول العربية من بينهم المتضررين من الأحداث الأخيرة، جراء الزلزال الذي حدث في سوريا وتركيا.

استكمال عملية «الفارس الشهم 2»

وأضافت مراسلة القاهرة الاخبارية بدبي في حوار عبر تطبيق «سكايب»، أن هذه المرة قامت دولة الإمارات باستكمال عملية «الفارس الشهم 2»، وهي عملية من شأنها تقوم بدعم المتضررين بالدول التي أصابها العديد من الكوارث ومنها الزلزال المدمر الذي شهدته دولة سوريا الشقيقة.

وأوضحت صبري، أنّ فرق الهلال الأحمر العربي السوري قد قامت ببداية شهر رمضان بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي بتوزيع 5000 سلة غذائية، إضافة لوجود خيم رمضانية تم توزيعها على المتضررين من الشعب السوري، فضلًا عن توزيع الكراتين الرمضانية.

مساعدات طبية لمتضرري الزلزال

وأكدت مراسلة القاهرة الاخبارية بدبي، أنّ الجميع يتكاتف على قلب رجل واحد لدعم الشعب السوري لتقديم كافة المساعدات، لافتة إلى أنّ المساعدات تشمل أيضًا المساعدات الطبية للمتضررين من الشعب السوري من الكوارث التي حدثت بالفترة الأخيرة.

توسيع مظلة المستهدفين من برامج إفطار الصائم

وكشفت صبري عن أن الهلال الأحمر الإماراتي قد قام بتوسيع مظلة المستهدفين من برامج إفطار الصائم وذكاة الفطر وكسوة العيد، في المناطق الأشد تأثرًا بالزلزال، إضافة لإستبدال المخيمات الغير ملائمة بمخيمات جديدة، إضافة لوجود تحرك لفرق الهيئة المدنية بسوريا لإيصال المعونات الرمضانية للأشقاء، وخلق معيشة آدمية للمتضررين.