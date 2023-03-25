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مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في سوريا اليوم السبت 25-3-2023

كتب:

محمد علي حسن
12:02 ص | السبت 25 مارس 2023
مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في سوريا

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في سوريا

كشفت سوريا عن مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في سوريا اليوم السبت 25-3-2023، ثالث رمضان الكريم، بناء على استطلاع رؤية هلال شهر رمضان.

مواقيت الصلاة في سوريا اليوم السبت 25-3-2023

مواقيت الصلاة في سوريا اليوم السبت 25-3-2023، تبدأ بصلاة الفجر في تمام الساعة 5:10  صباحا، والشروق 6:35 صباحا، وصلاة الظهر 12:42 مساء، وصلاة العصر 4:10  مساء، وصلاة المغرب 6:48 مساء وصلاة العشاء 8:18 مساء.

موعد أذان الفجر في سوريا اليوم السبت 25-3-2023

وذكرت أن مواقيت الصلاة في سوريا اليوم السبت 25-3-2023، ستختلف يوميا إما أن تقل أو تزداد دقيقة أو دقيقتين، كمثال موعد أذان الفجر في سوريا اليوم السبت 25-3-2023، سيبدأ في الساعة 5:10 صباحا، ومن الممكن أن يقل يوميا بنسبة دقيقة إلى دقيقتين، حيث سيصل في نهاية شهر مارس إلى الساعة 4:58.

موعد أذان الظهر في سوريا اليوم السبت 25-3-2023

وموعد أذان الظهر في سوريا اليوم السبت 25-3-2023، يبدأ في الساعة 12:42 مساء ليقل تدريجيا بنسبة قليلة حتى نهاية شهر مارس، إلى الساعة 12:39.

موعد أذان العصر في سوريا اليوم السبت 25-3-2023

موعد أذان العصر في سوريا اليوم السبت 25-3-2023، يبدأ عند الساعة 4:10 مساء ليزيد تدريجيا حتى نهاية شهر مارس الجاري، إلى الساعة 4:12 مساء.

موعد أذان المغرب في سوريا اليوم السبت 25-3-2023

موعد أذان المغرب في سوريا اليوم السبت 25-3-2023، يبدأ عند 6:48 ويفطر فيها الصائمين وسيزيد حتى نهاية الشهر الجاري إلى الساعة 6:54 مساء. 

عدد ساعات الصيام في سوريا اليوم السبت 25-3-2023

وبحسب بيان من الدولة السورية، تبلغ عدد ساعات الصيام في سوريا اليوم الجمعة 24-3- 2033، 14 ساعة و30 دقيقة.

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بقلم محمد علي حسن