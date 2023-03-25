كل ما تود معرفته عن خطة تطوير قطاع النقل النهري.. تطهير وتكريك وصيانة

وضعت وزارة النقل خطة طموحة لتطوير قطاع النقل النهري، جاءت خلالها تفاصيل مهمة لشراكة القطاع الخاص في هذه الخطة، في ضوء ما تتمتع به مصر من مرور أكبر شريان مائي فى أفريقيا وهو نهر النيل حيث يبلغ طول نهر النيل وفروعه داخل مصر حوالي 3126 كيلومتر تقريباً.

إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري

وفق تقرير صادر عن وزارة النقل، تضمن خطة تطويرها لقطاع النقل النهري، العديد من الإجراءات والآليات لتعظيم نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل، أبرزها القانون رقم 167 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، والذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي ويستهدف توحيد جهة ولاية نهر النيل بالكامل لتكون جهة واحدة هى هيئة النقل النهرى وتشجيع الاستثمار في هذا المجال بما يساهم في تطوير وتحديث منظومة النقل النهري.

شحن البضائع المختلفة

تتضمن خطة تطوير النقل النهري، أيضاً تطهير وتكريك وصيانة المجري الملاحي بهدف الوصول لمسار ملاحي آمن لنهر النيل، لتيسير حركة الملاحة أمام الرحلات النيلية للمراكب والبواخر السياحية، وحركة التجارة، إنشاء شبكة من الموانئ النهرية لاستقبال وشحن البضائع المختلفة والحاويات بالوحدات النهرية، وخدمة حركة نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل.

تتوزع الموانئ على محافظات مصر، لذلك هناك عدد كبير من هذه الموانئ تتخصص في أنواع محددة من البضائع ويمكن استخدام تلك المواني التخصصية في استقبال وشحن البضائع العامة عن طريق التعاقد وبمعاونة الهيئة العامة للنقل النهري.