ما فوائد الفرص الاستثمارية في مجال النقل النهري؟.. الوزارة تجيب 

أجاب تقرير صادر عن وزارة النقل، عن أهمية الاستثمار في مجال النقل النهري، من جانب القطاع الخاص، موضحاً أنه يحقق العديد من المزايا الاقتصادية والبيئة، والتي تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتعظيم مشاركة القطاع الخاص في هذا المجال.

فرص استثمارية مخططة مثل محطات مشروعات أتوبيسات الـ«BRT»

ونوه التقرير إلى أن هناك شراكات متنوعة مع القطاع الخاص في مجال الطرق والكباري والنقل البري، وهي بمثابة فرص استثمارية مخططة مثل محطات مشروعات أتوبيسات الـ«BRT» المخطط تسييره على الطريق الدائري والجاري إنشاء المحطات الخاص به.

وأضاف التقرير، أن الاستثمار يسهم في تخفيف نسبة ما تنفقه الدولة من الميزانية العامة علي صيانة الطرق، والمحافظة علي البيئة من التلوث البصري والسمعي والهوائي الذي يسببه النقل البري، فضلاً عن تقليل نسبة الحوادث الناتجة عن النقل البري.

الوحدة النهرية تحل مكان ما يقارب 40 شاحنة نقل بري

أيضا يسهم الاستثمار في مجال النقل النهري في قلة التكلفة في النقل حيث تحل الوحدة النهرية مكان ما يقارب 40 شاحنة نقل بري، مؤكداً أن النقل النهري يتكامل مع النقل البري من خلال منظومة النقل متعدد الوسائط لإيصال البضائع والمشحونات من الباب إلي الباب وهو من المتطلبات الأساسية لمجتمع رجال الأعمال.