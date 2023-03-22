حبس متهم بحيازة 1.7 مليون قطعة ألعاب نارية بالقاهرة 4 أيام على ذمة التحقيق

أمرت النيابة العامة بحبس المتهم بحيازة مليون و700 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة من المباحث سرعة التحريات حول النشاط الإجرامي للمتهم، لمتابعة التحقيقات.

تفاصيل البلاغ

تعود تفاصيل الواقعة عندما تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة، وعثر بالمخزن على 35 كرتونة تحوى كمية من الألعاب النارية، تقدر بمليون و700 ألف قطعة ألعاب نارية، مختلفة في شكلها وحجمها، وأقرّ المتهم بحيازته للألعاب بقصد الإتجار بها وتحقيق ربح غير مشروع من خلالها ، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالته للنيابة.

عقوبة المتهم بحيازة الألعاب النارية

من جهته، قال ياسر سيد، المحامي بالنقض، إنَّ القانون وضع عقوبات صارمة لكل من يحتاز الألعاب النارية والمفرقعات دون الحصول على أي تصريح رسمي، ووفقًا للقانون رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته وفقًا للقانون رقم 21 لسنة 2018، يعاقب كل من يوجد بحوزته مفرقعات وألعاب نارية وغيره، بالسجن المؤبد، إلا في حالة أن يكون هناك تصريح يجيز حيازة تلك المواد.

وأضاف المحامي أنَّه في هذه الحالات تقضي المحكمة فضلًا عن هذه العقوبة «بمصادرة محل الجريمة، كما المباني أو المنشآت وغيرها وأيضًا أدوات النقل التي استخدمت في نقل هذه المفرقعات».