ضبط 1.1 مليون قطعة ألعاب نارية داخل مخزن في القاهرة

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة، أنّ أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، يزاول نشاطا غير مشروع في مجال الاتجار بالألعاب النارية، ويتخذ من مخزن ملكه كائن بدائرة القسم مكانا لتخزين الألعاب النارية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالمخزن المشار إليه، وعثر داخل المخزن على 35 كرتونة تحوي كمية من الألعاب النارية نحو 1.1 مليون قطعة ألعاب نارية مُختلفة الأشكال والأحجام.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، واتخذت الإجراءات القانونية.