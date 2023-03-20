ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة بحيازته نحو مليوني قطعة ألعاب نارية مختلفة

ضبطت وزارة الداخلية أحد الأشخاص في القاهرة، بحيازته نحو مليوني قطعة ألعاب نارية مختلفة، واتخذت الإجراءات القانونية.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة المنوفية بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالألعاب النارية ويتخذ من مخزن ملكه كائن بدائرة القسم مكاناً لتخزين الألعاب النارية.

مليون و700 ألف قطعة ألعاب نارية

وعقب تقنين الإجراءات قام رجال الشرطة باستهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالمخزن المشار إليه وعثر بداخل المخزن على 50 كرتونة تحوى كمية من الألعاب النارية نحو مليون و700 ألف قطعة ألعاب نارية مُختلفة الأشكال والأحجام.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، واتخذت الإجراءات القانونية.