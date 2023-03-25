يبحث أهالي أسيوط عن أسعار السلع بمعرض أهلا رمضان في أسيوط 2023 المنتشرة بمختلف قرى ومراكز المحافظة لطرح السلع الغذائية والمنتجات بأسعار مخفضة لمواجهة غلاء الأسعار والتخفيف عن كاهل المواطنين.

ولقيت أسعار السلع بمعرض أهلا رمضان في أسيوط 2023 إقبالا كبيرا للمواطنين الذين توافدوا عليها وخصوصا مع قدوم شهر رمضان المبارك بعد طرح لحوم ومواد غذائية باسعار مخفضة تصل لتخفيضات 30%؜ ولحوم بلدية بأسعار مخفضة تصل إلى 190 جنيها.

أسعار السلع بمعرض أهلا رمضان في أسيوط 2023

وجاءت أسعار السلع بمعرض أهلا رمضان في أسيوط 2023، كيلو السكر المعبأ 14.5 جنيه وكيلو الأرز حبة عريضة 14.5 جنيه وكيلو دقيق معبأ ورقي 17 جنيها مكرونة الملكة 400 جرام 10 جنيهات ونصف كيلو عدس مجروش 21 جنيها، ونصف كيلو فول معبأ 13.5 جنيه وزجاجة زيت خليط 800 ملي 35 جنيها وزجاجة هلا زيت عباد 750 ملي 49.5 جنيه وزجاجة زيت كريستال ذرة 800 ملي 70 جنيها وزجاجة زيت كريستال ذرة 1600 ملي 134 جنيها وزجاجة زيت كريستال ذرة 2200 ملي 187 جنيها و زجاجة زيت عافية 1600 ملي 138 جنيها وزجاجة زيت ذرة عافية 2200 ملي 175 جنيها وزجاجة زيت عباد عافية 800 ملي 60 جنيها وزجاجة زيت عباد عافية 1600 ملي 116 جنيها وزجاجة زيت عباد عافية 2200 ملي 157 جنيها.

أسعار المنتجات بمعرض أهلا رمضان في أسيوط

كما تتضمن أسعار السلع بمعرض أهلا رمضان في أسيوط 2023 علبة مسلي 700 جرام 50 جنيها وعلبة مسلي 1500 جرام 101 جنيها وعلبة مسلي كريستال 1500 جرام 99 جنيها وعلبة مسلي كريستال 2.5 كيلو جرام 159 جنيها وعلبة مسلي الهانم 2.5 كيلو جرام 150 جنيها وباكو شاي ناعم ليبتون 250 جرام 48.5 جنيه وباكو شاي ناعم أنواع 40 جرام 5 جنيهات وكيلو دواجن مجمدة برازيلي مختلفة الأوزان بسعر 65 جنيها وزجاجة خل 900 ملي 5 جنيهات وكيس اريال يدوي 75 جرام 2.75 جنيه وكيس برسيل يدوي 340 جرام 12 جنيها.