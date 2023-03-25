معارض أهلا رمضان في محافظة قنا، تقدم تخفيضات نسبة 30% على جميع السلع الغذائية، الأمر الذي جعلها وجهة لكل المواطنين في المحافظة، الذين يبحثون دوما عن أسعار السلع بمعرض أهلا رمضان في محافظة قنا 2023، لشراء احتياجاتهم وما يلزمهم، تزامنا مع شهر رمضان الكريم 2023.

أسعار السلع بمعرض أهلا رمضان في محافظة قنا 2023

وتقدم «الوطن» للمواطنين في كل مراكز محافظة قنا، أسعار السلع بمعرض أهلا رمضان في محافظة قنا 2023 كخدمة يقدمها الموقع لهم بحسب مديرية التموين والتجارة الداخلية بقنا التي تشرف على نحو 10 معارض أهلا رمضان للتخفيف عن المواطنين.

أسعار اللحوم في معارض أهلا رمضان

كيلو اللحمة البلدي بسعر 200 جنيها.

- كيلو الأرز بسعر 20 جنيها.

- كيلو السكر بسعر 18 جنيها.

- زجاجة زيت 700 مللي 42 جنيها.

- زجاجة زيت 1 لتر بـ 62 جنيها.

- مكرونة الأصيل 300 جرام بـ5 جنيهات.

- كيلو مكرونة بـ17جنيها.

- كيلو الدقيق الفاخر بـ17 جنيها.

- الدقيق الفاخر 5 كجم بسعر 80 جنيها.

- زجاجة خل 1 لتر بـ5 جنيهات.

- زجاجة كلور 1 لتر بـ5 جنيهات.

- برطمان عسل أسود 700 جرام بـ15 جنيهًا.

- برطمان عسل أسود 350 جرامًا بـ8 جنيهات.

أسعار الشاي في معرض أهلا رمضان قنا 2023

- شاي العروسة 40 جرامًا بـ10 جنيهات.

- شاي العروسة 100 جرام بـ25 جنيها.

- شاي العروسة 250 جرامًا 55جنيها.

- شاي العلمين 40 جرامًا 10جنيهات.

- شاي العلمين 250 جرامًا بـ45جنيها.

- جبنة شقية 250 جرامًا بـ8 جنيهات.

- صلصة 200 جرام بـ7 جنيهات.

- مربى 220 جرامًا بـ9 جنيهات.

- طحنية الشهاب 250 جرامًا بـ10 جنيهات.

- بريل وفير 4 لتر بـ45 جنيهًا.

- بريل غسيل 1 لتر بـ10 جنيهات.

- بيبسي أكشن 300مم بـ3 جنيهات.

- زجاجة بيبسي 1 لتر بـ10 جنيهات.

- زجاجة بيبسي 2 لتر بـ15 جنيها.

- كانز 250 مللي بـ5 جنيهات.

- كانز ستار 300 مللي بـ6 جنيهات.

- زجاجة مياه معدنية 1.5 لتر بـ5 جنيهات.

- زجاجة مياه معدنية 600 من بـ2.5 جنيه.

- عصير ياهوو 250 مللى بـ4.5 جنيه.

- عصير جهينة 200 مللى بـ2.5 جنيه.

- لبن جهينة 1 لتر بـ26جنيه.

- سمن روابي 2 كيلو بـ95جنيه.

- سمن روابي 3 كيلو بـ140جنيه.

- سمن الدوار 3 كيلو بـ175 جنيها.

- تونة قطع 140 جرامًا بـ24 جنيها.

- تونة عادية 140 جرامًا بـ15.5 جنيه.

- ملح 150 جرام بجنيه.

- فول رويال 200 جرام بـ15 جنيها.