مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 2.. أحمد مكي ومربوحة يذهبان لاستشاري علاقات أسرية

ألقى الفنان أحمد مكي خلال أحداث مسلسل الكبير أوي 7، الضوء على المشاكل التي تصيب الأزواج بعد فترة من الزواج، وذلك بشكل كوميدي، من خلال استعراض المشاكل التي تنشأ بينه وبين مربوحة.

الكبير أوي 7 في الحلقة الثانية يلجأ لاستشاري علاقات أسرية

بعد تصاعد المشاكل والأزمات بين مربوحة والكبير بسبب الفتور الزوجي، واعتقاد مربوحة أن الكبير يقوم بخيانتها، لدرجة ان الكبير كان يفكر في الانفصال عنها، ولكن تدخل شقيقه جوني واقترح الذهاب لاستشاري علاقات زوجية.

الكبير يجهز مفاجأة لمربوحة في الحلقة الثانية

في أول مشاهد الحلقة 2 من مسلسل الكبيرأوي، حاولت مربوحة أن تغير من نفسها، وظهرت بأجمل صورها لاستقبال الكبير عند عودته إلى الدوار، لتفاجئ بأنه يتحدث خلال الهاتف بسناء الشقرا، ليملأ الشك قلبها، وتذهب لمراقبته، وتكتشف أن سناء الشقرا هو رجل صاحب شركة سياحية اتفق معه الكبير على رحلة تجمعة بمربوحة.

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي7

ويُعرض مسلسل الكبير أوي7 يوميا، عبر قناة on، عقب الإفطار مباشرة، في تمام الساعة 6:15 مساء.