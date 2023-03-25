موعد عرض الحلقة الثالثة مسلسل عملة نادرة بطولة نيللي كريم

يبحث الجمهور عن موعد عرض الحلقة الثالثة مسلسل عملة نادرة قبل إذاعتها على شاشة cbc بوقت قليل، حيث بدأت الفنانة نيللي كريم التريوج للحلقة الجديدة عبر حسابها الشخصي «انستجرام».

موعد عرض الحلقة الثالثة مسلسل عملة نادرة

وسيكون موعد عرض الحلقة الثالثة مسلسل عملة نادرة بعد صلاة المغرب، في تمام الساعة 7 والنصف مساء على قناة cbc، ولمن لم يشاهد الحلقة في موعدها، فسوف يتم إعادة عرض الحلقة مرة أخرى في تمام الساعة 1 صباحاً .

نيللي كريم تنافس بمسلسل عملة نادرة

وتنافس الفنانة نيللي كريم في السباق الرمضاني الجاري بمسلسل عملة نادرة، الذي يذاع على قناة cbc في رمضان 2023، ويجري بث الحلقة الثالثة منه اليوم.

أحداث الحلقة 2 من مسلسل نيللي كريم

جاء ملخص مسلسل عملة نادرة الحلقة 2، ببكاء وانهيار نادرة التي تجسد دورها الفنانة نيللي كريم، بعد رحيل زوجها علي الطيب، وبكاء والدته وشقيقته عليه، وإصرارها على الورث في زوجها رغم أن عادات وتقاليد الصعيد تمنع ذلك .