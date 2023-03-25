تصدر مسلسل عملة نادرة بطولة نيللي كريم مؤشرات البحث بعد عرض حلقتين من العمل الدرامي، ويبحث الجمهورعن موعد عرض مسلسل عملة نادرة بطولة نيللي كريم الحلقة 3 والقنوات الناقلة.

موعد عرض مسلسل عملة نادرة بطولة نيللي كريم الحلقة 3 والقنوات الناقلة

تعرض الحلقة الـ 3 من مسلسل عملة نادرة بطولة نيللي كريم، الساعة 7 والنصف مساء على قناة cbc، على أن تكون الإعادة في تمام الساعة 1 صباحاً.

نيللي كريم في عملة نادرة

وتواصل الفنانة نيللي كريم تصوير عملة نادرة بالتعاون مع الفنان جمال سليمان، ويدور العمل في إطار تشويقي اجتماعي حول علاقة نيللي كريم بمن حولها، ويشير المسلسل إلى مشكلة الورث.

أبطال مسلسل عملة نادرة

المسلسل من بطولة نيللي كريم، وجمال سليمان، وجومانا مراد، وأحمد عيد، وكمال أبو رية، وفريدة سيف النصر، وندا موسى، ومحمد لطفي، وعلي الطيب، ومريم الخشت، وهشام عاشور، ونهى صالح، ومحمد فهيم، ورمزي العدل، ووئام مجدي، من تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.