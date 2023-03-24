ملخص مسلسل عملة نادرة الحلقة 2.. وفاة زوج نيللي كريم

شهد أحداث مسلسل عملة نادرة تطورا كبيرا في الاحداث، حيث جاء ملخص مسلسل عملة نادرة الحلقة 2 في إطار تشويقي خاصة بعد وفاة علي الطيب الذي يجسد دور زوج نيللي كريم ضمن أحداث المسلسل.

ملخص مسلسل عملة نادرة الحلقة 2

جاء ملخص مسلسل عملة نادرة الحلقة 2، ببكاء وانهيار نادرة التي تجسد دورها الفنانة نيللي كريم، بعد رحيل زوجها علي الطيب، وبكاء والدته وشقيقته عليه.

مسلسل عملة نادرة نيللي كريم

وانتهت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل عملة نادرة، بضرب أحد أشقاء علي الطيب له على رأسه، بسبب حب والدهم الشديد له وإعطاء فدادين لنجله بعد ولادته.

القنوات الناقلة لمسلسل عملة نادرة بطولة نيللي كريم

واستقرت الشركة المتحدة على أن تكون قناة CBC القناة الأساسية لعرض مسلسل عملة نادرة بطولة نيللي كريم، ومن المقرر عرض الحلقة الثانية اليوم على شاشاتها.