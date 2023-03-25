الحلقة الثالثة من مسلسل عملة نادرة بطولة نيللي كريم بعد قليل

تبدأ أحداث الحلقة الثالثة مسلسل عملة نادرة بطولة نيللي كريم وجمال سليمان، بعد قليل؛ إذ تدور أحداث العمل في إطار تشويقي اجتماعي من خلال بحث نادرة عن حقها في الميراث.

الحلقة الثالثة من مسلسل عملة نادرة بطولة نيللي كريم

من المقرر أن تبدأ الحلقة الثالثة من مسلسل عملة نادرة بطولة نيللي كريم وجمال سليمان في تمام الساعة 7 ونصف مساء على قناة cbc، على أن تكون الإعادة 1:30 صباحا، والإعادة الثانية 1:30 مساء.

مسلسل عملة نادرة بطولة نیللي كریم

تجسد نيللي كريم دور نادرة التي تعيش معاناة التفرقة والحرمان الذي يحاصر المرأة في الصعيد، ويمنعها أن ترث أرضها، وتحصل بدلا منها على أموال، ومن تخالف هذا العرف تعتبر خارجة عن العادات والتقاليد ويعتبرونها ضد الدين.

مسلسل عملة نادرة بطولة نیللي كریم

مسلسل عملة نادرة يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم نيللي كريم وجمال سليمان وأحمد عيد وكمال أبو ريا وجومانا مراد ومحمد لطفي ومحمد فهيم وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف مدحت العدل وإخراج محمد جمال العدل وتخوض من خلاله الفنانة نيللي كريم تجربة الدراما الصعيدية للمرة الأولى.