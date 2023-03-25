آخر موعد لإخراج زكاة الفطر 2023.. المفتي يجيب

آخر موعد لإخراج زكاة الفطر 2023 من الأمور التي يتساءل عنها الكثيرون، وهو ما أوضحه الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، محددا ‎‎مقدار زكاة الفطر في مصر 2023 لهذا العام 1444 هجريًّا، والتي تقدر بـ30 جنيهًا كحدٍّ أدنى عن كل فرد، كما حدد قيمة فدية الصيام لمن يعجز عنه لسبب شرعي مستمر ومعتبر بـ20 جنيهًا لهذا العام.

آخر موعد لإخراج زكاة الفطر 2023

وعن آخر موعد لإخراج زكاة الفطر 2023، قال مفتي الجمهورية إنه يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر منذ أول يوم في شهر رمضان، وحتى قبيل صلاة عيد الفطر، وناشد مفتي الجمهورية المسلمين تعجيل زكاة فطرهم وتوجيهها إلى الفقراء والمحتاجين، حيث تعيش الأمة الإسلاميَّة -بل الإنسانية جميعًا- ظروفًا اقتصادية استثنائية غيَّرت بصورة غير مسبوقة سمات الحياة العامة المعتادة في شهر رمضان.

زكاة الفطر 2023

واستكمالا للحديث عن آخر موعد لإخراج زكاة الفطر 2023، أشار المفتي إلى أن ‎‎مقدار زكاة الفطر في مصر 2023 تعادل (2.5) كيلوجرام من القمح عن كل فرد؛ نظرًا لأنه غالب قوت أهل مصر، وقد فُرضت على كلِّ مَن يجد قوتَ يومِه ولو كان فقيرًا، فقد جعلها الله تطهيرًا للنفس وتطهيرًا للصيام مما قد يؤثر فيه وينقص ثوابه من اللغو والرفث ونحوهما، وتكميلًا للأجر.

مقدار زكاة الفطر في مصر 2023

وبخلاف الحديث عن آخر موعد لإخراج زكاة الفطر 2023، أكد مفتي الجمهورية على أن تقدير قيمة زكاة الفطر لهذا العام لتكون عند مستوى 30 جنيهًا، كحدٍّ أدنى عن كل فرد، مع استحباب الزيادة عن هذا المبلغ لمن أراد والله يضاعف لمن يشاء، مشيرًا إلى أنّ دار الإفتاء المصرية أخذت برأي الإمام أبي حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب؛ تيسيرًا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم، والفتوى مستقرة على ذلك.