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 اﻟﻘﻧوات اﻟﻧﺎﻗﻠﺔ ﻟﻣﺳﻠﺳل ﻣذﻛرات زوج ﺑطوﻟﺔ طﺎرق ﻟطﻔﻲ ﻓﻲ رﻣﺿﺎن 2023

كتب:

رحاب عبدالراضي
12:11 ص | الأحد 26 مارس 2023
مسلسل مذكرات زوج

مسلسل مذكرات زوج

يعرض مسلسل مذكرات زوج بطولة طارق لطفي بشكل يومي، على شاشة سي بي سي، منذ بداية السباق الرمضاني الجاري 2023، الذي بدأ أول أمس الخميس الموافق 23 مارس، وسط أحداث مشوقة وحديث درامي بين أبطاله حول الخلافات الزوجية.

وفي السطور التالية، نعرض تفاصيل مسلسل مذكرات زوج بطولة طارق لطفي، وفق الصفحة الرسمية لقناة سي بي سي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

 ﻣﺳﻠﺳل ﻣذاﻛرات زوج ﺑطوﻟﺔ طﺎرق ﻟطﻔﻲ

ﺗردد اﻟﻘﻧﺎة اﻟﻧﺎﻗﻠﺔ ﻟـ ﻣﺳﻠﺳل ﻣذﻛرات زوج

تذاع حلقات مسلسل مذكرات زوج على قناة CBC 

وفيما يلي نعرض تردد القناة الناقلة لمسلسل مذكرات زوج

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11785.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي V.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

ﻣواﻋﯾد ﻋرض ﻣﺳﻠﺳل ﻣذاﻛرات زوج

يتم عرض مسلسل مذكرات زوج للفنان طارق لطفي يوميا في رمضان 2023، على شاشة "سي بي سي" في تمام الساعة 8:45 مساء، ويعاد الساعة 2:45 بعد منتصف الليل، ويعاد في اليوم التالي الساعة 2:45 ظهراً.

أﺣداث وﻗﺻﺔ ﻣﺳﻠﺳل ﻣذﻛرات زوج

تدور أحداث قصة مسلسل مذكرات زوج بطولة طارق لطفي في رمضان 2023، حول علاقة الزوج بزوجته والخلافات التي تحدث بعد كتب الكتاب ومرور أعوام على الزواج والملل والروتين الذي يشعر به الطرفان في فترات كبيرة من العلاقة.

ويجسد دور الزوج في مسلسل "مذكرات زوج" الفنان طارق لطفي والفنانة السورية عائشة بن أحمد ويرصد المسلسل المشكلات الزوجية بينهما، ويضطر بطل المسلسل للجوء إلى طبيب نفسي.

مسلسل مذكرات زوج مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد بهجت، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج تامر نادى.

 

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بقلم رحاب عبدالراضي