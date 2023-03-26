تساؤلات كثيرة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، لمعرفة القنوات الناقلة لمسلسل حضرة العمدة بطولة روبي في رمضان 2023، لاسيما وأنها تطل على محبيها بشخصية جديدة تماما هذا العام.

مواعيد مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي

وتستعرض «الوطن» للقراء القنوات الناقلة لمسلسل حضرة العمدة بطولة روبي في رمضان 2023، حيث يعرض يوميا عبر شبكة تليفزيون الحياة، في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً، كما يعرض حصريًا عبر منصة «واتش إت».

مواعید عرض مسلسل حضرة العمدة

وفي ضوء رصد القنوات الناقلة لمسلسل حضرة العمدة بطولة روبي في رمضان 2023، يعرض المسلسل عبر قناة الحياة 3 مرات أخرى كإعادة، وهي الساعة الثانية والنصف صباحًا، الساعة العاشرة والنصف صباحًا، الساعة الرابعة والنصف من مساء اليوم التالي، بما يضمن للمتابعين متابعة الحلقة وفقاً للتوقيت المناسب لهم.

أبطال مسلسل حضرة العمدة بطولة وفاء عامر

مسلسل حضرة العمدة يشارك في بطولته كل من روبي، وأحمد بدير، وسميحة أيوب، ووفاء عامر، ودينا، وإيهاب فهمي، ونهلة سلامة، وإدوارد، وأحمد رزق، ومحمد محمود عبد العزيز وآخرين، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، والإخراج لـ عادل أديب، في ثاني تعاون له مع شركة فنون مصر.

أحداث وقصة مسلسل حضرة العمدة

وتواجه روبي في أحداث مسلسل حضرة العمدة، العديد من الصراعات داخل قرية تل شبورة، بعد توليها منصب العمودية، الأمر الذي يغضب العديد من العائلات هناك، لتتعرض إلى حملات تشويه، إلا أنه ستحاول إحداث تغييرات في القرية.

تردد القناة الناقلة لـ مسلسل حضرة العمدة

وتأتي شبكة تليفزيون الحياة، التي تعرض مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي، على تردد 12206، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، معدل تصحيح الخطأ 5/6.