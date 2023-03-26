يترقب قطاع كبير من الجمهور، معرفة موعد عرض الحلقة الرابعة من مسلسل حضرة العمدة، بطولة الفنانة روبي، والتي تجسد شخصية صفية الفارس، عمدة قرية «تل شبورة»، وتعيش حالة من الخلافات والصراعات.

موعد عرض مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي

وتأتي موعد عرض الحلقة الرابعة من مسلسل حضرة العمدة، مساء اليوم الأحد في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً، عبر شبكة تليفزيون الحياة، حيث تأتي بعد انتهاء صلاة التراويح والتي تنقل عبر الشاشة على الهواء مباشرة.

موعد عرض مسلسل حضرة العمدة

وبخصوص موعد عرض الحلقة الرابعة من مسلسل حضرة العمدة، يُعرض 3 مرات في الإعادة، وهي الساعة الثانية والنصف صباحاً، والساعة العاشرة والنصف صباحاً، وكذلك الساعة الرابعة والنصف مساءً.

أبطال مسلسل حضرة العمدة بطولة وفاء عامر

مسلسل حضرة العمدة لـ روبي، يشارك في بطولته كل من أحمد رزق، وأحمد بدير،. وسميحة أيوب، ونهلة سلامة، ووفاء عامر، ودينا، ومحمود عبد المغني، ومحمود حافظ، ومحمد محمود عبد العزيز، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب.

تردد القناة الناقلة لـ مسلسل حضرة العمدة

وتأتي شبكة تليفزيون الحياة على تردد 12206، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، معدل تصحيح الخطأ 5/6.