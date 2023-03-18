رئيسة سنغافورة تقوم بزيارة رسمية إلى ماليزيا الأسبوع الجاري

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية السنغافورية، أن رئيسة البلاد حليمة يعقوب، ستقوم بزيارة رسمية إلى ماليزيا، في الفترة من 20 وحتى 22 من مارس الجاري، تلبية لدعوة من ملك ماليزيا السلطان عبد الله أحمد شاه.

يرافق «يعقوب» في رحلتها وزيرة الدولة للتجارة والصناعة والثقافة

وذكرت الوزارة - في بيان أورده راديو شبكة «تشانيل نيوز آشيا» السنغافوري في نشرته باللغة الإنجليزية اليوم السبت، أن رئيسة جمهورية سنغافورة ستلتقي - خلال الزيارة - بملك ماليزيا ورئيس الوزراء أنور إبراهيم وقادة رجال الأعمال ماليزيين وسنغافوريين، إضافة إلى الجالية السنغافورية في ماليزيا.

ومن المقرر أن يرافق «يعقوب» في رحلتها وزيرة الدولة للتجارة والصناعة والثقافة لو ين لينج، وعدد من نواب البرلمان، ومسؤولون من مكتب الرئاسة ووزارة الخارجية ووزارة التجارة والصناعة.

وسيتولى مهام مكتب الرئاسة خلال فترة الزيارة رئيس مجلس المستشاريين الرئاسيين إدي تيو.