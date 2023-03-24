لماذا سميت صلاة التراويح بهذا الاسم؟.. الشيخ عويضة عثمان يجيب عبر «الحياة»

كشف الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، عن تسمية صلاة التراويح بهذا الاسم، حيث قال إن الرسول -صلى الله عليه وسلم- كان يصليها في بداية الأمر بمفرده عندما فردت في شهر رمضان، لافتا أن صلاة قيام الليل عند الرسول كانت مختلفة عن الناس، فالعلماء قالوا بأنها كان واجبا عليه.

الصلاة مناجاة بين العبد وربه

وأضاف «عثمان»، خلال لقاء ببرنامج «الدنيا بخير»، المذاع على قناة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لمياء فهمي عبد الحميد، أن الرسول صلى ليلة وليلتين وثلاثة، فالصحابة شعروا به في المسجد وهو يصلي، فاجتمع عليه جمع من الناس، فوجد الرسول عددا كبيرا من الناس، وفي اليوم الرابع رفض الرسول أن يخرج إليهم، فقال لهم خشيت بأن تفرض عليكم.

وأشار إلى أن الصلاة هي مناجاة بين العبد وربه، وعندما يرغب الشخص شيئا من ربه هي الصلاة، والله لا يرد سائلا لأنه كريمة، مستشهدا بقوله تعالى: «وإذا سألك عبادي عني فإني قريب»، لافتا أن هذه الآية جاءت خلال آيات الصوم.

ما هي الصادات المباركة؟

وأوضح أن «الصادات المباركة» لا بد من أن نحرص عليها، والمقصود بالصادات المباركة في الصلاة والصوم والصدقة عندما تجتمع في هذا الشهر هي غاية البركة التي تراد.