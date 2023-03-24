لماذا نصلي التراويح قبل رمضان بيوم؟.. الشيخ عويضة عثمان يوضح عبر «الحياة»

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن صلاة التراويح قبل شهر رمضان بيوم يرجع لأنها مرتبطة بالليالي وليس بالنهار الذي نصومه، لذلك آخر يوم في رمضان يكون هناك صياما ولكن لا يكون هناك صلاة تراويح، لأننا دخلنا في ليلة العيد.

الدخول في ليلة رمضان

وأضاف «عثمان»، خلال لقاء ببرنامج «الدنيا بخير»، المذاع على قناة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لمياء فهمي عبد الحميد، أنه يوم الأربعاء الماضي أقيمت صلاة التراويح لأنه مجرد غروب شمس آخر ليلة في شعبان جرى الدخول في ليلة رمضان.

وأشار إلى أن الليل يسبق نهاره، وبالتالي تقام صلاة التراويح في الليلة التي تسبق أول يوم رمضان، لأن هذه الليلة تعتبر من شهر رمضان.

فضل الله واسع

من ناحية أخرى، قال إن العذر الذي يأتي للمرأة، ويمنعها من الصلاة والصيام وتلاوة القرآن، هذا أمر كتبه الله على بنات آدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لافتا أن المرأة تؤجر لأن الله فضل واسع، فعندما تكون المرأة حريصة على العبادة وحزينة على عدم أداء النوافل بسبب هذه الطريقة، كتب الله له ما كان سيفعل.