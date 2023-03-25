استمرار انخفاض سعر جرام الذهب عيار 21 في محال الصاغة

كشفت محلات الصاغة، عن سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت؛ إذ يحرص الكثيرون على معرفة قيمة سعره وبيعه في الأسواق باعتباره أحد المشغولات الذهبية التي يفضلون الاستثمار فيها في الوقت الراهن، وسجل المعدن الأصفر انخفاضا في نهاية تعاملات اليوم.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي سعر جرام الذهب عيار 21، وفق بيان شعبة الذهب بالغرف التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 24 اليوم نحو 2286 جنيها للبيع، و2309 جنيهات للشراء، بعدما سجل في منتصف تعاملات اليوم نحو 2309 جنيهات للبيع، والشراء 2331 جنيها.

سعر الذهب عيار 22 اليوم للبيع 2095 جنيها والشراء 2116 جنيها.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 2000 جنيه للبيع، و2020 جنيها للشراء، بعدما سجل في منتصف تعاملات اليوم نحو 2020 جنيها للبيع، و2040 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18 اليوم البيع سجل 1714 جنيها والشراء 1731 جنيها.

سعر الذهب عيار 14 اليوم للبيع 1333 جنيها والشراء 1347 جنيها.

سعر الذهب عيار 12 اليوم للبيع 1143 جنيها والشراء 1154 جنيها.

سعر الأونصة اليوم للبيع 71086 جنيها والشراء 71797 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم للبيع 16000 جنيه والشراء 16160 جنيها.

سعر الكيلو الذهب اليوم للبيع 2,285,714 جنيه والشراء 2,308,571 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 21 في أسواق المال

سعر الذهب عيار 24 اليوم 1963 جنيها ما يعادل 63.64 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 22 اليوم 1799 جنيها ما يعادل 58.34 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 21 اليوم 1717 جنيها ما يعادل 55.69 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 18 اليوم 1472 جنيها ما يعادل 47.73 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 14 اليوم 1145 جنيها ما يعادل 37.12 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 12 اليوم 981.29 جنيه ما يعادل 31.82 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 9 اليوم 735.97 جنيه ما يعادل 23.87 دولار أمريكي.

سعر أوقية الذهب اليوم 61036 جنيها ما يعادل 1979 دولار أمريكي.

سعر جنيه الذهب اليوم 13738 جنيها ما يعادل 445.49 دولار أمريكي.

سعر كيلو الذهب اليوم مليون و962 ألفا و581 جنيها، ما يعادل 63,640 دولار أمريكي.